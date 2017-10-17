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Мастер-класс от молодежной организации спасателей-пожарных Минской области
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17 Октября 2017 18:04

Мастер-класс от молодежной организации спасателей-пожарных Минской области

Молодежная организация спасателей-пожарных Минской области демонстрировала свои навыки во время мастер-классов в Молодечно. Флешмобы, квесты и викторины приурочили к празднованию дня рождения организации. Школьники ознакомились с техникой и спецоборудованием спасателей, самым зрелищным моментом стала полоса препятствий.

Молодежная организация спасателей-пожарных области объединяет более 15 тысяч школьников. Они берут уроки безопасности и даже участвуют в международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту.   

  

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