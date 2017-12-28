Общество
28 Декабря 2017 15:33
Масштабный фейерверк в новогоднюю ночь можно увидеть у Дворца спорта
Всего три дня до главного праздника года... Сегодня в 16 часов по улице Якубова пройдет музыкальное мероприятие для детей - "Новогоднее чудо". А вот любители поездов могут провести время в необычном путешествии. "Новогодний экспресс" проводит Детская железная дорога в Минске. Подробный список мероприятий можно найти на сайте Мингорисполкома и составить свою личную программу.
А самая яркая часть новогодней ночи - праздничный фейерверк, произойдет 1 января в 1 час 30 минут у Дворца спорта. Волшебное шоу будет длиться 15 минут. Для наземных фейерверков будет задействовано 300 метров набережной Свислочи.
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