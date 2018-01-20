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Масштабные учения спасателей в горнолыжном центре "Силичи".
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20 Января 2018 15:19

Масштабные учения спасателей в горнолыжном центре "Силичи".

По замыслу, чрезвычайное происшествие произошло на канатной дороге. Из-за короткого замыкания в операторской - возгорание. В этот момент в помещении и на подъемниках находились люди на высоте 15 метров. Спасатели применяли спецтехнику, людей с канатной дороги доставали при помощи альпинистского оборудования и так называемого куба жизни.

Учения такого масштаба в горнолыжном комплексе прошли впервые. В них принимали участие спасатели сразу трех районов - Логойского, Смолевичского и Минского. 

  

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