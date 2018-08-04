Масштабные празднования, посвященные Дню ВДВ, прошли сегодня под Минском

На "Линии Сталина" свои двери открыл международный военно-исторический фестиваль "Афганское небо". Для взрослых и детей работали более десятка игровых и интерактивных зон. Зрители увидели показательные выступления парашютистов. Высший пилотаж в небе продемонстрировал и летчик за штурвалом спортивно-тренировочного самолета Як-52. Были и показательные выступления по рукопашному бою. Кульминацией праздника стала реконструкция боевой операции в Афганистане под кодовым названием "Западня".

Праздник собрал тысячи гостей. На зрительских трибунах много десантников, участников Афганской войны. Следующее мероприятие на "Линии Сталина" - "Битва машин". Оно состоится 25 августа.