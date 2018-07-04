Масштабно, зрелищно и мощно Беларусь отметила День Независимости

Ярко, масштабно, зрелищно и мощно. Беларусь отметила главный государственный праздник - День Независимости. Торжественные мероприятия 3 июля - это наглядное подтверждение, что наша страна состоялась как суверенное государство. Государство, которое проводит миролюбивую политику и выступает за решение любых конфликтов за столом переговоров. Это важнейшая дата в истории страны и глубоко личный праздник для каждого. 3 июля взгляды миллионов белорусов были прикованы к стеле "Минск - город-герой". Именно здесь по традиции развернулись главные и знаковые мероприятия Дня Независимости. Центральным событием стал военный парад. Подчеркнув силу и мощь белорусской армии, готовность в любую минуту отстоять наш суверенитет, масштабное действо дало старт массовым гуляниям по всей стране, которые завершились глубокой ночью. Самые яркие впечатления из разных уголков независимой Беларуси собрала Алеся Высоцкая.

Вот она - кульминация главного государственного праздника. Десятки залпов по всей стране раскрасили ночное небо в цвета национального флага, не оставив дождю шанса на внесение природных правок в гулянья. Только в Минске "ура!" при каждом ярком фонтане огней слышалось из шести площадок.

Это заключительные аккорды официальных торжеств. А старт им дал масштабный парад, который стал шире в этом году и по формату участников, и по образцам военной техники.

Слово "впервые" на устах было у детей и взрослых. Это и о девушках в пеших расчетах, о китайских военнослужащих, которые плечо к плечу с национальным колоритом чеканили шаг вместе с белорусами и россиянами. И о новинках белорусского военпрома. Бронетранспортеры, высокоманевренные внедорожники, современные танки, которые модернизируются на наших заводах.

Высокий уровень оснащения белорусской армии и ежегодное укрепление ее обороноспособности подчеркнул в торжественной речи Президент Александр Лукашенко. Нация, вступившая в смертельную схватку с врагом за родную землю, непобедима. Но на планете неспокойно. Беларусь активно выступает с инициативой укрепления архитектуры международной безопасности и находит понимание и высокую оценку в мире.

Камеры зарубежных журналистов успели разглядеть "Шершня", который подтвердил высокий статус Беларуси в сегменте противотанковых ракетных комплексов. Беспилотники, бомбардировщики. Впервые перед зрителями и "Богомол" - противотанковый робот с удаленным управлением, наша новинка. Сегодня разработки могут позволить себе лишь высокотехнологичные государства. И Беларусь держит марку уверенно.

Беларусь гуляла в парках, веселилась на концертах, обсуждала военный парад и пела в едином душевном порыве. В поисках эксклюзивных кадров по всей стране десятки наших съемочных групп собирали впечатления о празднике для истории. И чтобы показать зрителю самые яркие моменты, камеры работали не только в студиях, на земле, но и в небе.

Тысячи мобильных телефонов самые зрелищные моменты парада тут же выкладывали в соцсети. Здесь гордость Беларуси - национальная пилотажная школа - с пролетами почти у самых крыш зданий, выступление с военной грацией роты почетного караула.

И яркая патриотичная концовка, где танец двух тысяч молодых людей рисовал замысловатые фигуры.

Тысячи гостей приехали в Беларусь. В Гомеле улицы превратились в экспозиции и музыкальные площадки. В микрорайоне Костюковка реконструировали событие, которое в хрониках получило название "Матч смерти". Он был сыгран в оккупированном Киеве в 42-м. Советские футболисты вышли на поле против сборной солдат вермахта под конвоем.

В Бресте центром гуляний стала главная площадь города. Здесь прошел большой концерт финалистов областного проекта "Дебют с оркестром".

В Могилеве праздничный марафон украсил большой концерт у ратуши. На сцене солисты молодежных студий, Александр Солодуха, Алексей Хлестов, группа J:Moрс.

Только в Минске прошло более сотни мероприятий - от спортивных до выставок и ярмарок. В дождевиках и под зонтиками, зато с хорошим настроением. Тон задавали артисты.

Спортивные энтузиасты не теряли времени. Метали дротики, забивали голы. А кто-то оттачивал мастерство выступлений на публике. Минская карта развлечений предусмотрела любые запросы. В Верхнем городе танцевали под дуды, жалейки и гусли.

Под занавес - гала-концерт мастеров искусств. Особенность этого года - не только изобилие хитов, но дождевики поверх сценических костюмов.

Патриотизм Дня Независимости тесно переплетался в песнях с душевной теплотой малой родины.

И главная песня независимого государства тоже была спета в унисон. Пели от мала до велика люди разных профессий и статуса. Акция "Споем гимн вместе!" стала доброй белорусской традицией. Она объединяет поколения и наполняет чувством гордости за страну.

К акции присоединились и районные центры. Это кадры из Молодечно.

В Витебске после двухчасового концерта гимн зазвучал в хоровом исполнении военных, школьников и студентов.

А в Гродно символ государственного и социального единства разливался аккордами у Кургана Славы.

В многотысячной компании жителей и гостей Витебска гимн пела и семья Лысаковых. 4-летний Матвей и его сестренка Яна, которой отроду всего-то месяц, понятно, пока только еще учат слова. Но в День Независимости вместе с родителями на главной площади Витебска.

Этот день стал праздником для разных поколений белорусов. Семейные альбомы и социальные сети после этого 3 июля уже пополнились многочисленными фото, видео и селфи.