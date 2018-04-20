Масштабная уборка

20 Апреля 2018 15:15

Завтра в столице во время главного субботника приведут в порядок стадион "Динамо", Остров мужества, набережную Свислочи. В парках и скверах высадят 2 тысячи деревьев и кустов, восстановят 30 гектаров газона. Всего на благоустройство выйдут около 700 тысяч минчан. Половина полученных средств пойдет на закупку медицинского оборудования для больницы скорой помощи.