Масштабная реконструкция операции "Багратион" ко Дню Независимости проходит на "Линии Сталина"

Историко-культурный комплекс "Линия Сталина" тоже готовится встретить 3 Июля. Сегодня там разворачивается масштабная реконструкция операции "Багратион". Оригинальная техника времен Великой Отечественной войны, сотни актеров из десятков стран и интерактивные зоны для детей.

Сейчас на месте работает и наша съемочная группа. На связи - Александр Камович.

Несмотря на не самую уютную погоду, сегодня здесь, на территории историко-культурного комплекса, многолюдно. Прямо сейчас на основной площадке проходит реконструкция операции "Багратион". Отмечу, что подобная постановка проходит здесь уже 12-й раз, и, как правило, фестиваль привлекает большое количество людей.

Небольшая историческая справка: операция "Багратион" проводилась на нашей территории с июня по август 1944 года. В ходе этой крупномасштабной наступательной операции была освобождена БССР и почти полностью разгромлена германская группа армий "Центр", после чего Германия была не в состоянии восполнить понесенные потери. В рамках фестиваля на "Линии Сталина" проводят масштабную реконструкцию, которая посвящена этим событиям. Добавлю, что такие постановки проводят при поддержке Министерства обороны. А особую изюминку добавляет парк оригинальной техники. О том, чем будет удивлять комплекс в этом году, нам рассказал директор по развитию и продвижению "Линии Сталина" Михаил Метла.

Каждый год сюда съезжаются тысячи гостей, а также непосредственных участников реконструкций. В этом году заявки на участие подали исторические клубы из Беларуси, России, Украины, Словакии, Чехии и Польши. Общее количество - более 200 человек. Также для посетителей комплекса подготовлена развлекательная программа с множеством активных зон, которые особенно нравятся детям. Тут работает школа артиллериста, викторина "Операция "Багратион", площадка препятствий "Тропа разведчика".

Победители соревновательной площадки могут бесплатно поучаствовать в экстремальной программе отдыха - катании на танке. Добавлю, что программа нынешнего фестиваля рассчитана до самого вечера. Еще возможно посетить тематические площадки, фудкорт, квесты и анимации, а также выставку военной техники.