Марафон "Наши дети" исполняет мечты маленьких белорусов по всей стране

20 Декабря 2017 21:08

До Нового года больше недели, но желания, оказалось, могут сбываться не только в праздничную ночь. Марафон добрых дел "Наши дети" исполняет мечты маленьких белорусов по всей стране. Этой традиции больше 20 лет. Особое внимание малышам, оставшимся без попечения родителей. Поэтому в первую очередь праздник пришел в интернаты, опекунские семьи, школы для особенных детей. Ольга Масловская побывала на елках.

Сегодня в школе настоящий переполох. До утренника - считанные минуты. Артисты в прекрасном настроении, ведь Новый год - время исполнения самых заветных желаний. Настя Ключонок - воспитанница Молодечненской школы для детей с нарушением зрения - однажды загадала желание, чтобы болезнь отступила, и она смогла четко увидеть красоту новогодних огней. Спустя шесть лет обучения с опытными педагогами и врачами девочка занимается любимым делом без очков. В новогоднем спектакле она блистает в роли танцовщицы.

Сегодня в школе - 104 ребенка. Среди них есть дети, оставшиеся без родительской заботы. Но у каждого есть поддержка и любовь педагогов.

Поздравить детей с наступающими праздниками и самим вспомнить детство на школьный утренник приехали гости из столицы. И не с пустыми руками.

Новогоднее настроение и у воспитанников интерната в деревне Чеховщина. Здесь учатся и живут 50 маленьких белорусов - трудолюбивых и творческих. К примеру, рождественский ангел, сделанный руками Татьяны Круталевич, принес победу на районном конкурсе прикладного творчества. Школьница получает специальность швеи. А мальчики могут освоить профессию слесаря, но сегодня они все настоящие артисты.

Захватывающие приключения у елки, танцы и дружный хоровод. Вместе с детьми добрые песни из детства пели и взрослые. На веселый праздник школьники пригласили настоящих и бесстрашных друзей из МЧС.

Школу и Министерство по чрезвычайным ситуациям связывает давняя дружба. Больше 15 лет спасатели опекают воспитанников интерната. Помогли отремонтировать здание, обустроить спортивный зал, компьютерный класс. И мешок с новогодними подарками вместе с Дедом Морозом собирали шефы.

В нем оказались ларцы со сладостями, а еще умная техника.

Зимний карнавал - самое важное событие декабря и для учеников Гродненской школы-интерната для детей с нарушениями зрения. Саша Мандрикевич образам волшебников и снеговиков сегодня предпочел костюм волка. По секрету признался, что сшить его помогла мама.

В предпраздничные дни героями настоящей новогодней сказки под названием "Наши дети" станут почти 15 тысяч маленьких белорусов. И каждый год к этой доброй традиции присоединяются все больше неравнодушных людей.