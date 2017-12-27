Марафон добрых дел в Беларуси продолжается

26 Декабря 2017 21:28

Красиво упакованные подарки, запах мандаринов и сладостей и ощущение вот-вот наступающего… чуда. Марафон добрых дел в стране продолжается. В эти дни участники благотворительной акции "Наши дети" стараются не оставить без внимания ни одного ребенка. Особое отношение - к детям-сиротам, тем, кто остался без родительского попечения. Конечно, представители правительства, бизнес-кругов, спортсмены и депутаты приезжают в гости к детям не с пустыми руками: от конфет и спортинвентаря до современных гаджетов везут в подарок. Впрочем, заветное желание у таких детей, как правило, одно: встретить следующий новый год в настоящей семье. Антонина Станкевич о том, как приходит праздник туда, где в этом нуждаются больше всего.

Удержаться от того, чтобы не закружиться в хороводе вокруг новогодней елки, сложно. Так что взрослые гости детского дома и сами становятся участниками праздничного шоу. Зажигательные танцы, волшебная пескография, песни - фантазия и творческий потенциал этих детей - безграничны. В подарок для них - конфеты и огромный телевизор, так что этот репортаж воспитанники детского дома № 7 посмотрят на большом экране и в отличном качестве.

Накануне самого семейного праздника вице-премьер Василий Жарко направляется туда, где семья в настоящем и полном смысле этого слова зарождается. Пациентки РНПЦ "Мать и дитя" уже сделали себе самый главный подарок - примерили гордое и трогательное звание "мама". Повысить ценность и значимость семьи - как раз задача государства, отмечает вице-премьер.

Эти дети без труда превратились в театралов и представили свой режиссерский взгляд на пьесу "Щелкунчик". В числе почетных зрителей на премьере в детском доме № 5 Минска - и глава Совета Республики Михаил Мясникович. Сладкие подарки, спортинвентарь и новенький компьютер, безусловно, нравятся и уж точно пригодятся каждому воспитаннику. Однако исполнить их главное желание, с одной стороны, очень сложно, но с другой - под силу многим.

Эти дети во многих смыслах особенные. Но также, как и их сверстники, они рассказывают стихи, поют песни, ждут Дедушку Мороза с подарками и... верят в чудо. В Ивенецком доме-интернате в гостях - пионеры и волонтеры движения "Доброе сердце". Увлекательные мастер-классы, а эти дети весьма талантливы, сладкие и хендмейд-подарки - и настроение становится по-настоящему праздничным.

Этих детей судьба начала испытывать практически с рождения: сначала болезнь, потом потеря родителей. Но сегодня они точно знают: в мире все-таки больше хорошего. В Ждановичском детском доме - 24 воспитанника. И сегодня они мечтают обрести второй дом.

С ощущением чуда сегодня проснулись и в этом доме. Все пятеро детей, а не воспитанников, именно так называют ребят в доме Михалевых, с самого утра активно убирают, нарезают, гладят, чистят - в общем, всячески помогают маме к приему гостей.

Представители бизнеса, подчеркивают гости, всегда уделяют особое внимание именно таким семьям. Под Новый год подарить детям частичку тепла вполне по силам и средствам деловым людям. Это и есть социальная ответственность бизнеса.