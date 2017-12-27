Марафон добрых дел продолжается в Беларуси

27 Декабря 2017 15:02

Новогодние подарки сегодня получили воспитанники Сенненской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К ним в гости приехали представители руководства области и района. Долгожданными подарками стали спортинвентарь, интерактивная доска, мебель. Не обошлось и без сладостей. Дети подготовили для взрослых сувениры и представление.

Большинство новогодних костюмов для спектакля придумали сами воспитанники. В школе работает швейная мастерская, девочки шьют платья и постельные комплекты. Для мальчиков открыта столярная мастерская.