Главная>>Общество>>Марафон добрых дел продолжается в Беларуси
Общество
RSS
Марафон добрых дел продолжается в Беларуси
Скачать Поделиться

27 Декабря 2017 15:02

Марафон добрых дел продолжается в Беларуси

Новогодние подарки сегодня получили воспитанники Сенненской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К ним в гости приехали представители руководства области и района. Долгожданными подарками стали спортинвентарь, интерактивная доска, мебель. Не обошлось и без сладостей. Дети подготовили для взрослых сувениры и представление.

Большинство новогодних костюмов для спектакля придумали сами воспитанники. В школе работает швейная мастерская, девочки шьют платья и постельные комплекты. Для мальчиков открыта столярная мастерская.

  

Другие новости

С Новым годом! З Новым годам! 27.12.2017 20:00 / Общество С Новым годом!
В новый год с "Беларусь 5"! У новы год з “Беларусь 5”! 27.12.2017 17:30 / Общество В новый год с "Беларусь 5"!
Прогноз погоды на 28 декабря Прагноз надвор'я на 28 снежня 27.12.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 28 декабря

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =