Марафон добра "Наши дети" продолжается в Минске

27 Декабря 2017 13:07

Новогоднюю сказку для юных зрителей сегодня создали в Белгосцирке. Сладкие подарки и пожелания от руководства столицы получили более полутысячи школьников. Это воспитанники домов-интернатов, ребята из многодетных семей, а также победители олимпиад и творческих конкурсов.