Главная>>Общество>>Марафон добра "Наши дети" продолжается в Минске
Общество
RSS
Марафон добра "Наши дети" продолжается в Минске
Скачать Поделиться

27 Декабря 2017 13:07

Марафон добра "Наши дети" продолжается в Минске

Новогоднюю сказку для юных зрителей сегодня создали в Белгосцирке. Сладкие подарки и пожелания от руководства столицы получили более полутысячи школьников. Это воспитанники домов-интернатов, ребята из многодетных семей, а также победители олимпиад и творческих конкурсов.

  

Другие новости

С Новым годом! З Новым годам! 27.12.2017 20:00 / Общество С Новым годом!
В новый год с "Беларусь 5"! У новы год з “Беларусь 5”! 27.12.2017 17:30 / Общество В новый год с "Беларусь 5"!
Прогноз погоды на 28 декабря Прагноз надвор'я на 28 снежня 27.12.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 28 декабря

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =