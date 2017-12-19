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Марафон добра "Наши дети" подхватывают во всех регионах страны
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17 Декабря 2017 09:12

Марафон добра "Наши дети" подхватывают во всех регионах страны

Особую теплоту и заботу в эти предпраздничные дни чувствуют тысячи маленьких белорусов. Марафон добра "Наши дети" подхватывают во всех регионах страны.

За 21 год благотворительная эстафета приобрела статус национальной. Руководители государственных ведомств, представители бизнеса и обычные люди с добрым сердцем помогли исполнить заветные желания более миллиона детей. В этом году только в столице частичку новогоднего волшебства почувствуют 80 тысяч маленьких минчан. Запланировано более 500 мероприятий - благотворительные концерты, спектакли и даже квесты. Так, участниками представления, которое лечит, стали пациенты 2-й детской больницы. Для ребят новогоднюю атмосферу создали герои любимых сказок.

Республиканский марафон добрых дел продолжится до 10 января.

  

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