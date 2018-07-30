Крупнейший государственный застройщик МАПИД меняет облик Минска. Компания возведет микрорайон в границах улиц Шаранговича и Горецкого. Работы начнутся уже в начале следующего года с прокладки инженерных сетей.

Уникальность проекта - в новых сериях многоэтажек. Современный дизайн, максимум элементов остекления, просторные лоджии - все это станет нормой для панельного домостроения в столице. В компании заверяют: если раньше в приоритете была скорость, то теперь главное - инфраструктура и эстетика.

Николай Милошевский, гендиректор ОАО "МАПИД": "Во главу угла мы ставим то, чтобы человек вышел на улицу, во двор - зеленая зона, зона отдыха, какие-то спортивные, тренажерные всевозможные места, детские площадки, чтобы человек мог где-то отдохнуть. А вся сопутствующая инфраструктура, то есть гаражи, стоянки, места для хранения машин будут по периметру. Делаем так, чтобы максимально была озеленена территория, зонирована территория, чтобы человек мог комфортно себя чувствовать".

Не забудут про детский сад и школу. Появятся и две новые улицы. Также МАПИД скоро приступит к строительству нового микрорайона по улице Курганной. Здесь в конце года появятся малоэтажки нового типа.