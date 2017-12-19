Общество
19 Декабря 2017 18:01
Маленьким минчанам подарили новогоднее настроение юные артисты балета
Предновогодние дни в столице наполняются настоящими чудесами. Создать их может каждый. Так, новогоднее настроение маленьким минчанам сегодня подарили и артисты Белорусского хореографического колледжа. На сцене - сказочный балет "Щелкунчик". Гостями представления стали многодетные семьи и дети с ограниченными возможностями. Подарки и поздравления они также получили от депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Кстати, создавать праздничное настроение юные артисты балета будут и на сцене Большого театра Беларуси. Представления для маленьких зрителей пройдут с 24 декабря по 6 января.
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