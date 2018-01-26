28 Января 2018 21:01

Философ и моралист Вольтер в свое время сказал: "Труд - это единственная ценность, что избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды". Прошло уже три века, а слова великого француза до сих пор актуальны. И вспомнили о них мы, конечно, не случайно. В минувший четверг Глава государства подписал Декрет № 1 "О содействии занятости населения". Правда, народная молва уже окрестила его "декретом о труде" - по аналогии с тем, что был принят 101 год назад большевиками. Получилась своеобразная преемственность поколений и ценностей.

Именно максимальную и легальную занятость как ценность общества и государства провозглашает Декрет № 1. О том, что это ценность для большинства белорусов (а декрет ждали), свидетельствуют и наши опросы по всей стране - от столицы до самых окраин. Вот лишь некоторые характерные мнения.

Итак, основные вопросы о новом декрете. Почему он был нужен? Все просто: максимальная легальная занятость - это налоги. Налоги - это наши с вами социальные стандарты. Дотации по жировкам, медицина, образование, безопасность, благоустройство. Несправедливо, когда одни платят, а другие пользуются. Таких "других", по оценкам экспертов, у нас от 200 до 450 тысяч человек - целый областной центр. Это и теневой бизнес, и зарплаты в конвертах, и неполная занятость, и формальные приписки по новым рабочим местам, и социальное дно. То самое, что плодит алкоголизм, бытовую преступность и неблагополучные семьи. На них общество и государство тратят даже больше, чем на любого теневого цеховика.

Следующий вопрос: как декрет будет работать? Три его кита: содействие легальному предпринимательству – самозанятость; создание новых рабочих мест - от мегапроектов (таких, как "БелДЖИ", ПВТ и индустриальный хаб "Великий камень") до временных подрядов. Самые крупные в строительстве сегодня - Гродненская трасса и атомная станция. Плюс сезонные и общественные работы. Они, конечно, оплачиваемые.

Третий кит декрета - это мобильность желающих трудиться. С одной стороны, по всей стране выделяются проблемные по занятости регионы, и туда идут программы и поддержка. С другой, востребованный сотрудник при переезде сможет рассчитывать на жилье и подъемные. Кстати, подъемные предусмотрены и для начинающих свое дело. Для провинции это 15 бюджетов прожиточного минимума, в городе 11. По действующим ставкам 3 и 2 тысячи рублей соответственно. Рачительному хозяину для старта хватит.

Принципиально, кто будет отвечать за занятость и адресно выделять помощь. Ответственные - вертикаль власти: от министра до главы райисполкома. Им даже специальные поквартальные нормативы введут и оценивать будут в первую очередь по занятости.

Для индивидуального подхода к каждому незанятому создадут специальные постоянно действующие комиссии. В них войдут представители органов власти, МВД, центров занятости, депутаты местных Советов и общественные организации. Это повысит статус и избранников, и общественников. Так что на грядущих выборах 18 февраля выбирайте тщательно. Возможно, именно ваш депутат решит ваш вопрос с трудоустройством.

В качестве стимула к легальной занятости выбрана полная оплата контролируемых государством услуг. Их перечень утвердит правительство. Логика простая: незанятый не платит налоги, а значит не может претендовать на дотируемые из бюджета (т. е. из тех же налогов) услуги. Будут в этом правиле и исключения. Персональные. Если человек попал в трудное положение, проходит переобучение, активно ищет работу, стимулы его не коснутся.

А вот если кто-то намеренно избегает работы, скатывается на социальное дно, пьет и вредит обществу, комиссии смогут отправить буяна в ЛТП по упрощенной процедуре. Общественное мнение велит с такими индивидами не церемониться.

Детализация всех ключевых норм декрета о занятости пройдет до 1 апреля, механизм заработает с 1 января. А значит у нас, работающих, у тех, кто намерен легализовать свой бизнес, незанятых, а также у власти и общества есть почти год, чтобы подстроиться под новый формат цивилизованного рынка труда, который выписан до нюансов первым декретом.