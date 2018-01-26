Максимально создать благоприятные условия для занятости людей - главная цель Декрета №1

29 Января 2018 07:01

Речь идет о поддержке предпринимательской инициативы и индивидуальном подходе к тем, кто ищет постоянное место работы. Об этом в "Главном эфире" заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. И здесь особая роль отводится комиссиям при местных органах власти. В их состав войдут депутаты всех уровней, представители ЖКХ, МВД и общественных объединений.