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Максимально создать благоприятные условия для занятости людей - главная цель Декрета №1
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29 Января 2018 07:01

Максимально создать благоприятные условия для занятости людей - главная цель Декрета №1

Речь идет о поддержке предпринимательской инициативы и индивидуальном подходе к тем, кто ищет постоянное место работы. Об этом в "Главном эфире" заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. И здесь особая роль отводится комиссиям при местных органах власти. В их состав войдут депутаты всех уровней, представители ЖКХ, МВД и общественных объединений.

  

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