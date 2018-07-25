Максим Рыженков провел встречу с трудовыми коллективами предприятий Мстиславля

Новые рабочие места, ремонт дворовых территорий и дорог местного значения. Эти и другие вопросы сегодня звучали во время встречи первого заместителя главы Администрации Президента с трудовыми коллективами предприятий Мстиславля . Максим Рыженков отметил, что эти темы как никогда актуальны в Год малой родины. Особое внимание - уровню жизни в небольших райцентрах и поселках. А также привлечению инвестиций в создание новых рабочих мест и производств. Уделяется внимание и здравоохранению. Например, в районную больницу в этом году направлены пять молодых специалистов. Обновили рентген-оборудование, открыли и современную лабораторию. Однако не решена проблема с реконструкцией поликлиники.

Наталья Филиппенко, главврач Мстиславской центральной районной больницы:

"С 1 декабря 2017 года закрыта на капремонт, и мы хотели, чтобы быстрее, конечно, она была отремонтирована и введена в строй. Медицинское обслуживание района от этого не страдает. Но все должно быть сделано вовремя, четко, чтобы наши люди получали достойную медицинскую помощь".

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Здание, которое было построено более 30 лет назад, оказалось, было построено с такими серьезными нарушениями и проблемами. Они молодцы, что вскрыли их, проведя комплексные обследования. Не такие это большие деньги в пределах области, тем более нашей страны, немножко оборудованием можно было бы помочь. Собственно говоря, есть о чем с нашими большими начальниками здравоохранения поговорить."

Максим Рыженков посетил и местный льнозавод. Предприятие работает в три смены. Среди покупателей - страны Евросоюза, есть наработки с Китаем. Заработная плата - одна из самых высоких в районе.