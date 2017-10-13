Максим Рыженков посетил Брестскую область и встретился с жителями города Высокое

13 Октября 2017 07:14

Комфортные условия и рабочие места для жизни людей необходимо создавать не только в крупных городах, но и небольших населенных пунктах страны. Об этом заявил во время визита в Брестскую область первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков. Он посетил ряд социальных объектов Каменецкого района, в том числе город Высокое, который в 2018 году примет областные Дожинки. Самый западный город страны заметно преобразится. Детские ясли-сад, поликлинику, больницу и Дом культуры ожидает реконструкция, приведут в порядок и жилфонд, отремонтируют дороги.

Максим Рыженков, первый заместитель Главы Администрации Президента Беларуси: "Для себя вижу, в чем можно было бы помочь и в чем можно было бы что-то подсказать профильным министерствам, ведомствам, региональным властям. Как сделать их жизнь комфортнее, помочь, чтобы они здесь задержались в этих городках. И дети могли учиться в достойных условиях. Нельзя допустить, чтобы тут угасла жизнь. Надо, чтоб все-таки город развивался дальше".

В Высоком Максим Рыженков также встретился с жителями города. Людей волновали вопросы занятости, освещения улиц, благоустройства дворов и строительство крупного магазина. Также горожане внесли свои предложения в план подготовки к Дожинкам-2018.