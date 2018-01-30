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М.Рыженков: Количество необоснованных жалоб в Беларуси снизилось
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30 Января 2018 19:06

М.Рыженков: Количество необоснованных жалоб в Беларуси снизилось

Количество необоснованных жалоб в Беларуси снизилось. Такой вывод по итогам выездного приема граждан в Осиповичском районе сделал первый замглавы Администрации Президента Максим Рыженков. Тематика сегодняшних обращений традиционна: земельные вопросы, судебные тяжбы, быт. От жителей одного из садоводческих товариществ поступило коллективное обращение, связанное с оплатой электроэнергии. Люди не согласны с тарифами на эти услуги.

И сегодня же в Осиповичах был дан старт республиканской акции "Оранжевый мяч". Она проходит третий год подряд под патронажем Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации баскетбола. 30 мячей переданы местной детско-юношеской спортивной школе. Такие подарки в этом году получат все спортивные учреждения с баскетбольными группами.

  

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