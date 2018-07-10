Минск на несколько дней превратился в площадку международного диалога для людей с ограниченными возможностями

70 молодых людей с ограниченными возможностями из одиннадцати стран Европы в течение недели будут обсуждать проблемы инклюзии своих стран. Международной площадкой для дискуссий в этом году стал Минск. В эти дни молодежный социально-гуманитарный проект собрал молодых людей с ограниченными возможностями из Германии, Франции, Польши, России, Азербайджана и Беларуси. В программе - межкультурный обмен, участие в семинарах, экскурсии по достопримечательностям нашей страны. Участники высказывают свои мнения, сравнивают свои идеи по социализации людей с ограниченными возможностями. Гостем встречи стал Алексей Талай – оратор, бизнесмен, спортсмен-паралимпиец.

Проект проводится уже в двенадцатый раз при поддержке немецкой молодежной программы "Эразмус+". Впервые проект проходит в Беларуси.