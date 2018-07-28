Сотни фото- и видеороликов. Люди продолжают делиться красивыми фото самого долгого затмения века. Минувшей ночью можно было наблюдать в небе сразу 2 редких астрономических явления. 4-часовое лунное затмение и великое противостояние Марса. Полное затмение началось в 22:30 и закончилось за полночь. Наш спутник стал багрового цвета, а Красная планета оказалась как никогда близко. Можно было даже увидеть ее подробный рельеф. Желающие посмотреть своими глазами на редкостную красоту выходили на улицы городов, вооружившись биноклями, подзорными трубами и даже любительскими телескопами.