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Люди, которые удивили в 2017 году
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31 Декабря 2017 21:20

Люди, которые удивили в 2017 году

Рассказывает Надежда Сербиненко.

Иногда кажется, что совершить подвиг обычному человеку не под силу. Или что наши физические возможности имеют четкие границы. А еще нам порой кажется, что звание "лучший в мире" недосягаемо для обычного белоруса. И всему этому есть опровержение. Мы составили свой шорт-лист людей, которые удивили вас и нас в 2017 году. Наш первый герой свой неординарный забег совершил этой осенью и привлек внимание журналистов со всего мира. 500 км за 5 дней. Минчанин Тарас Тельковский раздвигает границы физических возможностей человека и приближается к мировому рекорду.

Вот уж кто проявил стойкость духа и отстоял честь страны, так это легкоатлетка Виолетта Скворцова. Гордо уйти с пьедестала, когда играет не белорусский гимн - поступок спортсменки сразу же растиражировали мировые СМИ.

Белоруски - одни из самых красивых девушек планеты. Александра Чичикова стала первой "Мисс мира на коляске".

Наши следующие герои - в прямом смысле герои! Наверняка, вы помните эти истории. Мальчик, который спас ребенка из Свислочи, милиционер из Могилева, который добровольно пошел в заложники.

Сотворить кулинарный шедевр? Легко. Это не мои слова, кулинария - не мой конек. А вот шеф-повар из Минска Антон Каленик не просто готовит кулинарные шедевры, притом каждый день. Он стал первым белорусом, который вошел в топ-200 сильнейших поваров мира!

Белорусы в этом году доказали: невозможное - возможно, а стать героем может каждый. 

  

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