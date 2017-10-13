Любовь и Николай Булгаковы из Новополоцка стали вторыми родителями для десятерых детей

12 Октября 2017 19:18

Съемочная группа АТН побывала в гостях у большой и дружной семьи в преддверии Дня матери.

Рассказывает Марина Романовская.

В большой семье Булгаковых приходу гостей рады всегда. Кристина и Аня помогают на кухне, а Игорь и маленький Андрюша накрывают на стол. Домашние хлопоты, уверены, объединяют семью. Любовь и Николай Булгаковы сейчас воспитывают четверых детей. Трое из них - приемные.

Любовь Булгакова рассказывает, что всегда мечтала о большой дружной семье. Муж поддержал. С 2002 года супруги стали вторыми родителями для десятерых детей. Семья ведет и общественную деятельность. Любовь Булгакова возглавляет городское отделение Республиканского общественного объединения "Матери против наркотиков".

Объединение создано 17 лет назад. Сейчас отделения работают более чем в 20 городах по всей Беларуси. Прийти на помощь специалисты готовы всем, кто попал в беду. Кстати, активную помощь оказывают и мужчины.

У каждого отделения своя специфика. В Новополоцке помогают людям с зависимостью, работают с их родственниками. Сотрудничают с медиками.

Так проходит профилактический тренинг. Подростки не только слушают, но и участвуют в дискуссии. Занятия специалисты проводят в интерактивной форме.

Одну из них нам рассказал Георгий. Долгое время у мужчины были проблемы с алкоголем. Попав в ЛТП, стал посещать группу для зависимых. Сейчас у него новая работа, постепенно восстанавливаются отношения в семье.

Учиться бережному отношению к жизни никогда не поздно, уверена Любовь Булгакова. Объясняет это и своим детям. Сегодня, к слову, у них много дел - готовятся ко Дню матери. Малыши рисуют открытки и учат стихи. Особое место в квартире занимает фотогалерея: на снимках те, для кого эта семья стала родной. А мама Любовь подарила веру и надежду.