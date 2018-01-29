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Любая американская виза теперь доступна в Минске
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30 Января 2018 13:04

Любая американская виза теперь доступна в Минске

Новость последнего часа. Любая американская виза теперь доступна в Минске. С февраля все виды немиграционных визовых услуг будет оказывать консульский отдел посольства США в белорусской столице. Все подробности в 15:00.

  

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