Главная>>Общество>>Лучшим саперам вручили нагрудные знаки отличия
Общество
RSS
Лучшим саперам вручили нагрудные знаки отличия
Скачать Поделиться

19 Января 2018 08:08

Лучшим саперам вручили нагрудные знаки отличия

Военные саперы обезвредили более 20 000 опасных предметов. Вчера на базе инженерной бригады в Соснах лучшим специалистам вручили нагрудные знаки отличия.

А после командиры групп разминирования показали свое мастерство и обсудили новинки технического оснащения.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 19 января Прагноз надвор’я на 19 студзеня 18.01.2018 15:45 / Общество Прогноз погоды на 19 января

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =