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Лучшие стартапы молодых изобретателей представят в Минске
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11 Апреля 2018 07:13

Лучшие стартапы молодых изобретателей представят в Минске1

Начался последний этап республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". В гранд-финал седьмого сезона вошли 119 авторских проектов. Это и медицинские разработки, и пищевая промышленность. Особое место занимает IT-сфера. Кстати, во время дискуссии молодые люди обсудят с экспертами тренды цифровой трансформации и построение современной экономики. Итоговый "Инкубатор идей" пройдет в два дня. Это интерактивные выставки и защиты проектов. 10 лучших стартапов получат финансовую поддержку для реализации.

  

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