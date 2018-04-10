Лучшие стартапы молодых изобретателей представят в Минске

11 Апреля 2018 07:13

Начался последний этап республиканского конкурса "100 идей для Беларуси". В гранд-финал седьмого сезона вошли 119 авторских проектов. Это и медицинские разработки, и пищевая промышленность. Особое место занимает IT-сфера. Кстати, во время дискуссии молодые люди обсудят с экспертами тренды цифровой трансформации и построение современной экономики. Итоговый "Инкубатор идей" пройдет в два дня. Это интерактивные выставки и защиты проектов. 10 лучших стартапов получат финансовую поддержку для реализации.