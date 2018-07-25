Лучшие сотрудники Минского областного управления МЧС отмечены благодарностями и грамотами

Что ж, действительно трогательный и волнительный момент. В честь знаковой даты лучшие сотрудники Минского областного управления МЧС были отмечены благодарностями и грамотами. В этом году около сотни молодых специалистов пополнили ряды спасателей в Центральном регионе, особое внимание - преемственности поколений, отмечены сегодня и ветераны пожарной службы. Среди награжденных за активную профилактическую работу и журналисты республиканских и региональных СМИ. За горячие репортажи о пожарной безопасности отмечены и наши коллеги - корреспонденты новостей региона Агентства теленовостей.