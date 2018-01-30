Лучшего учителя выберут в столице

30 Января 2018 18:03

Стаж работы не должен превышать три года. В течение нескольких месяцев учителя будут соревноваться в профессиональном мастерстве во время открытых уроков и презентаций, покажут собственные учебные изобретения. Педагоги попробуют себя в роли режиссеров и сценаристов. Одно из творческих заданий - образовательный видеоролик. Впервые в конкурсе поучаствуют учителя дошкольного образования.

80 молодых учителей пройдут три конкурсных этапа. Имя победителя назовут в середине весны.