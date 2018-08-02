Лучшего начальника смены подразделений по чрезвычайным ситуациям выбрали под Борисовом

От этих людей зависит работа всей команды. Под Борисовом в международном центре подготовки спасателей выбрали лучшего начальника смены подразделений по чрезвычайным ситуациям. В соревнованиях участвовали специалисты, которые ежедневно принимают главные решения на местах происшествий. Наталья Кузьмицкая продолжит тему.

Три дня и самые сложные испытания для без преувеличения лучших представителей пожарной службы. Офицеров, на которых принято равняться как на командиров взвода, что поведут за собой.

Во время соревнований члены восьми команд должны были пройти дымокамеру, продемонстрировать навыки спасения людей на воде и высотном объекте, поучаствовать в этапе по ликвидации техногенной катастрофы. Последнее конкурсное задание сложностью и напряжением было сродни известному приключенческому шоу "Форт Баярд".

Физическая подготовка на службе в подразделениях по чрезвычайным ситуациям - обязательное условие. Для таких специалистов главное - уметь сохранить холодный ум в самых горячих обстоятельствах, быть стрессоустойчивым и решительным.

Ежегодно задания конкурса усложняются. Как и условия возникновения чрезвычайных ситуаций, поэтому спасатели должны быть всегда на шаг впереди.

На финишной прямой соперников иногда разделяют считанные секунды, конкуренция большая, некоторые участники лучшими становятся уже не первый год. В этом году самым лучшим стало столичное подразделение МЧС, на втором месте - Брест, на третьем - Витебск.