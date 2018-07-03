"Лица парада". Курсант Института пограничной службы Беларуси Дмитрий Ануфриев

И возвращаемся в столицу, где в гуще событий сегодня не только минчане, но и многочисленные гости столицы. Среди участников парада и курсант Института пограничной службы Беларуси Дмитрий Ануфриев. В День Независимости его главными зрителями стали родители, братья, сестра и любимая девушка. Родные специально приехали в Минск из Могилевской области, чтобы поддержать участника парада. О своем хобби, службе и давней мечте защищать рубежи курсант рассказывает в нашем проекте (видео).