"Лица парада". Курсант Института пограничной службы Беларуси Дмитрий Ануфриев

3 Июля 2018

И возвращаемся в столицу, где в гуще событий сегодня не только минчане, но и многочисленные гости столицы. Среди участников парада и курсант Института пограничной службы Беларуси Дмитрий Ануфриев. В День Независимости его главными зрителями стали родители, братья, сестра и любимая девушка. Родные специально приехали в Минск из Могилевской области, чтобы поддержать участника парада. О своем хобби, службе и давней мечте защищать рубежи курсант рассказывает в нашем проекте (видео). 

Теги:

#3 июля. Лица парада

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =