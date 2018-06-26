"Линия Сталина" готовится к реконструкции наступательной операции "Багратион"

В канун Дня Независимости 2 июля зрители смогут оказаться в центре одного из крупнейших событий Великой Отечественной. Под открытым небом развернется настоящее представление со взрывами, залпами, раритетными боевыми машинами и сотнями участников. Операция "Багратион" стала ключевой во время войны.

Над реконструкцией на "Линии Сталина" работают сценаристы, режиссеры и военные пиротехники. Позже зрители смогут испытать себя в нескольких интерактивных зонах. А также покататься на танках и поучаствовать в их покраске.