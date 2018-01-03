В Лидском районе бизнесмен восстанавливает уникальный объект XIX века

4 Января 2018 07:11

В Лидском районе бизнесмен восстанавливает единственную в Беларуси водяную мельницу. Уникальный объект XIX века белорус выкупил и реставрирует вот уже второй год. Теперь подземную реку можно будет увидеть через портал, а под Лидой появится остров с нечистой силой.

Рассказывает Дмитрий Смирнов.

Геннадий вспоминает: два года назад, когда все бумаги были оформлены, они приехали уже на свою мельницу и увидели... почти руины. Уникальную конструкцию XIX века за два столетия, как и соседние шляхетские усадьбы, съела разруха. Не перестроить, а реставрировать решил автор туристического комплекса.

К слову, ремонтируют здесь во Дворище сейчас не только здание: чертежи механизмов, так скажем, подземного уровня уже готовы. Геннадий намерен сохранить древний каменный артефакт.

Это единственная мельница во всей Беларуси, где водяное колесо находилось не снаружи, как обычно, а под зданием. И эту деталь здесь собираются восстановить.

Причем это будет не часть декора, а вполне рабочий механизм. Мельница, как и два века назад, должна молоть муку. У автора этого проекта есть убеждение: аутентичность кирпичных стен и жерновов – то, на чем экономить не стоит. Плохо для бизнеса.

Играть здание будет не только архитектурой, наполняют здешние этажи исходя из туристических ожиданий. Камеры пыток, частная коллекция средневекового оружия и рыцарских доспехов, мастер-классы по старобелорусской кухне. И, похоже, с акцентом на историю и мифологию не прогадали. Эксперты из туристических фирм и интернет-порталов уже оценили задумку.