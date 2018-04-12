Личные вещи белорусских космонавтов презентовали в Минске

Общество
12 Апреля 2018 15:38
Личные вещи белорусских космонавтов презентовали в МинскеПрикоснуться к космосу можно не покидая Минска. Увидеть личные вещи космонавтов Петра Климука, Владимира Коваленка и Олега Новицкого - летные костюмы, скафандр, флаг страны, который находился на Международной космической станции, архивные съемки и кадры Земли со спутника. Сегодня в Беларуси отмечают День космонавтики. К празднику в Музее современной государственности открылась выставка под названием "Человек. Космос. Беларусь". Экспозиция демонстрирует всю историю развития отечественной космонавтики. Можно познакомиться с работами выдающихся ученых и исследователей.
Дополнена экспозиция скульптурами народного художника Ивана Миско. Он знаком и дружит со многими известными космонавтами. Тема космоса доминирует в его творчестве.
Сейчас мастер работает над очередным проектом - 6-метровым памятным знаком Петру Климуку, Владимиру Коваленку и Олегу Новицкому. Он будет установлен на столичной улице Космонавтов к Международному космическому конгрессу, который пройдет в Минске в сентябре.
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