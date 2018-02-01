Либерализация при мелких ДТП и ужесточение для злостных нарушителей

31 Января 2018 21:15

С сегодняшнего дня вступили в силу изменения и дополнения в Кодекс об административных правонарушениях. Речь идет о либерализации при мелких ДТП, при этом ужесточение для злостных нарушителей. Эти поправки во втором чтении одобрили депутаты в конце прошлого года. О том, каких правил коснулись изменения и как они повлияют на дорожную ситуацию, материал Александра Камовича.

По статистике, только в столице за сутки происходят сотни мелких аварий. В плотном потоке помятое крыло или царапина на бампере могут буквально остановить движение. И это при том, что уже почти 8 лет в нашей стране работает система так называемого европротокола. Изменения в Кодексе об административных нарушениях делают такую процедуру еще прозрачнее.

Напомним, извещение о ДТП позволяет участникам аварии разбираться без дорожной милиции в том случае, если сумма ущерба не превышает 400 евро. Согласно новой редакции кодекса, составители европротокола не привлекаются к административной ответственности. Такой вид отношений упрощает работу как страховых служб, так и людей в погонах. Такую позицию в наших материалах не раз озвучивали эксперты.

Вместе с этим изменения в кодексе коснулись и зафиксированных дорожной милицией происшествий. При оформлении ДТП, в котором участник не получил травмы, а имеются лишь механические повреждения транспорта, то виновник привлекается не просто по факту аварии, а за конкретное нарушение правил.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси: "Кроме того, теперь нарушитель, остановленный инспектором и признавший свою вину, наказывается не административным протоколом, а постановлением. В течение месяца водитель должен оплатить минимальный штраф".

Еще одно нововведение - при наложении штрафа у водителя не будут забирать талон.

А за забытые документы штрафовать не будут. Ранее за их отсутствие водитель раскошелился бы почти на 50 рублей. Теперь забывчивого автолюбителя могут привлечь за "Иные нарушения", то есть наказать предупреждением или половиной базовой.

Вместе с этим в ГАИ советуют все же не забывать водительское удостоверение. Ведь процедура проверки наличия документов по базам данных занимает определенное время. Кроме того, в системе может отсутствовать информация о документах, выданных давно. В этом случае потребуется и дополнительная проверка.

Вместе с тем ужесточена ответственность для бесправников. Теперь повторное нарушение влечет не только крупный штраф, но и арест до 15-ти суток. А, скажем, разговор по телефону или езда непристегнутым для таких водителей может увеличить срок лишения прав еще на 2 года.

В прошлом году на дорогах страны зафиксировано более 3 тысяч ДТП. Больше 500 человек погибли, 3,5 тысячи ранены. Впрочем, статистика говорит об уменьшении дорожных происшествий - минус 8 %. Сами участники дорожного движения ставят знак равенства между безопасностью и состоянием дорог.

По оценкам экспертов, хороший результат вытекает из постоянного усовершенствования законодательства и профилактической работы. Вместе с тем в ГАИ напоминают: сколько бы правил не создавалось, основы безопасности - это их соблюдение.