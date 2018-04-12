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Летнее тепло возвращается в Беларусь
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12 Апреля 2018 13:05

Летнее тепло возвращается в Беларусь

Скандинавский антициклон, который понизил температуру, уходит. И в выходные по стране вновь будет до плюс 22-х. Осадков не ожидается. Местами прогремят грозы.

  

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