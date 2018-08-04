Он сокрушал "Пантеру" и "Тигра" в годы Великой Отечественной войны. Легендарный танк Т-34-85 впервые реставрируют. Сохранившийся в оригинальной комплектации, он десятилетиями ржавел под открытым небом. 73-летнего старичка даже планируют завести.

Подробнее - Ольга Медведь. Фамилия неизвестного солдата, а может быть, техника десятилетиями пряталась под слоями краски. Предположительно, это подпись последнего человека, который работал или служил с 32-тонным зверем. Надписи, выцарапанные на башне танка Т-34-85, пока загадка для специалистов, как и цифровой ряд на лобовой броне.

Т-34-85 ни разу не реставрировался с момента его сборки на заводе, а это, если верить маркировке, 1945 год. Обновлялся только фрагментарно. За период нынешних работ обнаружено около 5 слоев краски разных цветов и времен. У танка даже собственный оригинальный двигатель.

За время нашей съемки по обнаруженным на корпусе цифрам стало известно, что сделан Т-34-85 на 183-м уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле. После его история неизвестна вплоть до 1972 года. Тогда боевая машина попала на ремонтную базу в Уручье, а еще спустя 7 лет стала экспонатом. Танк стоял у старого здания Музея Великой Отечественной, а при переезде в новое помещение у стелы его отправили в Станьково на экспозицию военной техники под открытым небом.

Танку придают первозданный вид: отчищают от следов времени до самого грунтового слоя. То, что танк наверняка участвовал в боевых действиях, говорят следы ремонта на некоторых деталях. Красили Т-34-85 даже не в привычный хаки, а в желтый цвет. Все открытия проходят фотофиксацию, будут описываться историками и сохраняться будущим поколениям.

Танк, которому более 70 лет, планируют завести! Сейчас команда из пяти человек пока на промежуточном этапе работ, график сбили дожди, но сдвинуть с места легендарный Т-34-85 планируют к концу августа - началу сентября.