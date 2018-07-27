Лагерь "БЕ-LА-РУСЬ" открылся красочным шествием и флешмобом

Красочным шествием и флешмобом открылся XXVII Международный молодежный палаточный лагерь "БЕ-LА-РУСЬ" в Верхнедвинском районе недалеко от Кургана Дружбы. Он был насыпан в память о боевом содружестве партизан Беларуси, России и Латвии. Лагерь по традиции объединяет молодежь трех стран. В этом году он собрал более пятисот участников.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: "Мы хотим, чтобы в этом году этот лагерь стал отправной точкой для того, чтобы мы внесли какие-то изменения в его программу, насытили его какими-то конкретными проектами. Мы хотим, чтобы наши регионы дружили и сотрудничали друг с другом. С Российской Федерацией, с Латвийской Республикой. Уверен, что лагерь "БЕ-LА-РУСЬ" и должен быть такой интеграционной площадкой".

В эти минуты в лагере проходят спортивные соревнования и мастер-классы. Вечером в программе - творческий фестиваль.