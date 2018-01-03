Лабрадор - канис-терапевт

4 Января 2018 15:28

Они радуют хозяев своим присутствием и выполняют много обязанностей. Причем иногда там, где человек бессилен. Служебные, охранные и даже врачи. И все это - про собак. Могут ли лабрадоры действительно лечить детей? Узнала Антонина Станкевич.

Все по-взрослому: знакомство начинается с того, что каждый из детей называет свое имя. Лабрадор Белла также рада знакомству. Собака не просто любит детей: специализация Беллы - канис-терапевт либо детский доктор.

Белла позволяет кормить себя, причесывать и даже украшать. Для такой профессии подойдет не каждая собака, и тем более не каждой породы. Сначала четвероногих тестируют на прочность, затем - особый курс дрессировки. И только после всех этапов собака получает статус канис-терапевта. Благодаря таким бесхитростным упражнениям у детей развивается мелкая моторика, не говоря о дополнительных эмоциях.

Лабрадоры Оскар и Тео имеют другую специализацию. Главная задача четвероногих - искать живых людей. Таких собак на всю страну соберется разве что с три десятка, а тренируют их исключительно самые опытные спасатели-кинологи.

Тренируют таких поисковиков почти что с малолетства. И примерно через полтора-два года собаки готовы спасать жизни людей.

Кажется, что собака никогда не найдет человека, которого до этой поры ни разу не видела и не слышала. Однако несколько минут - и лабрадор радостно дает знак: есть находка.

Они не только радуют хозяев своим присутствием, но и выполняют много обязанностей. Служебные, охранные и даже врачи обязательно принесут удачу в новом году.