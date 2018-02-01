Квартиру в Минске выиграл покупатель интернет-магазина "ГиперМолл"

31 Января 2018 21:25

Впервые в истории игры "Удача в придачу" квартира в Минске досталась покупателю интернет-магазина "ГиперМолл".

Минчанка Ирина Позднякова сегодня впервые побывала в новых - уже собственных - апартаментах около "Минск-Арены". В 53-м туре победителей помогли определять обычные покупатели. Теперь Евроопт разыгрывает призы в прямом эфире каждый понедельник. Надежда Сербиненко пообщалась с победителями тура.

53-й тур игры "Удача в придачу" принес победу покупателям со всей страны. Определять счастливчиков в прямом эфире помогала телеведущая, дизайнер, певица Ольга Барабанщикова в компании с обычными покупателями Евроопта. Их организаторы пригласили разыграть суперпризы.

Теперь Евроопт разыгрывает квартиру, три внедорожника и денежные призы каждый понедельник. В планах на 2018 год - разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей. А еще более 2 с половиной миллионов денежных призов.

Меньше чем за 2 года игра "Удача в придачу!" стала по-настоящему народной. По статистике, регулярно в ней участвуют около миллиона белорусов. В целом же число покупателей, которые хотя бы раз положили в корзинку товар удачи, уже превысило 1,7 миллиона.

Сегодня победители 53-го тура приехали в ТРЦ "Е-Сити", чтобы в торжественной обстановке получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры.

Главный приз - квартиру по улице Ильянской - выиграла молодая мама из Минска Ирина Позднякова. Свою удачу она в буквальном смысле заказала через Интернет. С помощью "Е-доставки" покупатели Евроопта уже выиграли 17 автомобилей, но квартиру — впервые.

140 автомобилей от Евроопта уже колесят по дорогам страны. В их числе уже и новый Hyundai Creta шоколадного цвета. Теперь по Бресту на нем будет ездить Вера Ворзобова. Но своем примере она подтвердила - выигрыши, как и победители, реальные.

Красный кроссовер уже по достоинству оценила семья Бондаровичей из Минска.

Также в 53-м туре разыграно 50 сертификатов по 1000 рублей каждый. Свои призы победители получили еще вчера.

Василий Вилько, директор интернет-магазина "Евроопт": "Уже в понедельник, 5 февраля, Евроопт снова разыграет квартиру в Минске по адресу: улица Ильянская, 10 и три автомобиля марки Suzuki Vitara . Также своих обладателей найдут 50 крупных денежных сумм по 1000 рублей каждая и еще 50 000 призов".

В феврале участникам игры "Удача в придачу!" достанутся 12 автомобилей и 4 квартиры. В честь двухлетия игры ставки вырастут - будут разыграны две 1-комнатные и две 2-комнатные квартиры. Следующий розыгрыш уже меньше чем через неделю.