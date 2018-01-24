Квартира от Евроопта досталась семье Арефьевых из Старых Дорог

24 Января 2018 21:14

В новом туре вновь было разыграно 3 внедорожника, 50 денежных сертификатов по тысяче рублей каждый и главный приз - квартира в Минске. Сегодня церемония награждения прошла в торгово-развлекательном центре "Е-Сити". Надежда Сербиненко встретилась с победителями тура.

Новый розыгрыш "Удачи в придачу" и новые победители со всей страны. В 52-м туре определять победителей помогала не только белорусская певица Гюнешь, но и сами покупатели Евроопта. Их организаторы пригласили разыграть суперпризы.

Теперь Евроопт разыгрывает квартиру, 3 внедорожника и денежные призы каждый понедельник. В планах на 2018 год - разыграть 52 квартиры и 156 автомобилей. А еще более 2 с половиной миллионов денежных призов.

32-я квартира от Евроопт досталась семье Арефьевых из Старых Дорог. Здесь осталось сделать ремонт, привезти мебель и переезжать по новому адресу. И можно считать себя новоселами.

Кто будет жить в новой квартире, в семье уже определись. Теперь старший сын с женой переедут из общежития по новому адресу.

Еще три семьи - победители 52-го тура - подарки на колесах сегодня ждали в ТРЦ "Е-Сити".

Свой Hyundai небесно-синего цвета супруги Юшкевич уже назвали семейным мобилем.

Ключи от Hyundai Creta красного цвета достались Марине Вишневской из Жодино. Сперва хозяйка оценила даже не салон авто.

Кроссовер шоколадного цвета сегодня отправился в Гомель. Пока за рулем - отец победительницы, но это только пока.

Уже в ближайший понедельник Евроопт снова разыграет квартиру, 3 Hyundai Creta и денежные суммы. Найти свою удачу в придачу еще есть время.