Курган Дружбы в 59-й раз стал местом встречи ветеранов Великой Отечественной войны и наследников Победы

Живет традицией, которой больше полувека, местечко на стыке трех стран-соседок - Беларуси - России - Латвии. Курган Дружбы в 59-ый раз стал местом встречи ветеранов Великой Отечественной войны и наследников победы. Холм был насыпан на границе трех республик в память о совместной борьбе с врагом. В первое воскресенье июля здесь всегда многолюдно. В этот раз на территории Беларуси воссоздали партизанскую деревню с интерактивными площадками, где разместился штаб, медсанчасть, типография. Участники встречи ознакомились и с экспозицией музея-буса, который в преддверии Дня Независимости колесит по стране. Марина Романовская продолжит.

Виктору Любовицкому 98. Каждый год ветеран Великой Отечественной приезжает на Курган Дружбы. Говорит, для тех, кто прошел войну, это нерушимая традиция. В первое воскресенье июля на стыке границ трех государств особая атмосфера. Это встреча на кургане уже пятьдесят девятая.

В годы войны на этой территории было развернуто масштабное партизанское и подпольное движение. Курган Дружбы возведен в память о совместной борьбе с врагом. Землю для него привозили с могил воинов Советской армии, партизан, с мест гибели тех, кто отдал жизнь за победу. На вершине холма растет дуб - символ нерушимой дружбы братских народов.

Встреча на Кургане Дружбы ежегодно объединяет тысячи наследников победы. Люди несут цветы к памятникам, которые воздвигнуты в честь героев и событий Великой Отечественной. Этот монумент хранит память о подвиге героев-комсомольцев деревни Прошки. Здесь же заложена капсула с посланием потомкам.

На территории Беларуси воссоздали партизанский лагерь. Здесь разместился штаб, медсанчасть, типография. В роли военных врачей - настоящие медики, за связь отвечают профессиональные связисты. А в типографии военных лет работают журналисты местной газеты.

Участники 59-й встречи смогли посетить сразу два музея. Стационарный и передвижной. В преддверии Дня Независимости по местам боевой славы отправился музей-бус "Цветы Великой Победы". Позади сотни километров пути. С обязательной остановкой на Кургане Дружбы.

Интерактивная выставка включает три зала. Один из которых посвящен героизму белорусского народа в годы Великой Отечественной. В экспозиции представлены документы, элементы снаряжения, амуниция, предметы военного быта. Всего же в музее более полутысячи экспонатов.

Из путешествия музей-бус привезет в Минск журавликов. Их изготовили молодые люди из разных регионов страны. Как символ мира.