Традиция, которой более полувека. В 59-й раз Курган Дружбы стал местом встречи ветеранов Великой Отечественной войны и наследников победы из Беларуси, России и Латвии. Он был насыпан на границе трех республик в память о совместной борьбе с врагом в годы войны. Сам холм находится на территории Латвии, а на белорусской - располагается музей, на российской - концертная площадка. На вершине кургана растет дуб - символ нерушимой дружбы братских народов. Во время 59-й встречи на территории Беларуси воссоздали партизанский лагерь с интерактивными площадками.

Участники встречи ознакомились и с экспозицией музея-буса, который в преддверии Дня Независимости колесит по стране. Интерактивная выставка объединяет три зала. Один из которых посвящен героизму белорусского народа в годы Великой Отечественной. В экспозиции представлены документы, элементы снаряжения, предметы военного быта. Всего же в музее более полутысячи экспонатов.