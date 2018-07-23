Крот-альбинос поселился на одном из частных подворий Витебска

Зверька заметили собаки и громким лаем обратили на необычного гостя внимание хозяев. Встретили его гостеприимно. А фотографии разместили в социальных сетях: крот белого окраса уже набирает сотни лайков и комментариев.

Специалисты утверждают: в природе альбиносы, в том числе кроты, встречаются в одном из 20 тысяч случаев. Последний раз такого красавца видели год назад на севере Беларуси недалеко от Орши. Его отпустили в живую природу. Так собираются поступить и нынешние обладатели необычной находки.