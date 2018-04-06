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Криминогенную ситуацию на территории Минской области рассматривали на заседании Миноблисполкома
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5 Апреля 2018 15:15

Криминогенную ситуацию на территории Минской области рассматривали на заседании Миноблисполкома

Как отмечают специалисты, в целом количество зарегистрированных преступлений снизилось. Следить за ситуацией помогают волонтеры и молодежные отряды охраны правопорядка. С их участием только в прошлом году была задержана более чем тысяча правонарушителей.

Еще один важный аспект, на который сегодня обратили внимание, - трудоустройство и социальная адаптация бывших заключенных. В этих сферах также ведется активная работа.

  

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