Криминогенную ситуацию на территории Минской области рассматривали на заседании Миноблисполкома

5 Апреля 2018 15:15

Как отмечают специалисты, в целом количество зарегистрированных преступлений снизилось. Следить за ситуацией помогают волонтеры и молодежные отряды охраны правопорядка. С их участием только в прошлом году была задержана более чем тысяча правонарушителей.

Еще один важный аспект, на который сегодня обратили внимание, - трудоустройство и социальная адаптация бывших заключенных. В этих сферах также ведется активная работа.