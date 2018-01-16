Кот спрятался от ветеринара под киоском

16 Января 2018 15:29

Самостоятельно выбраться не смог. Комическая ситуация случилась несколько часов назад по улице Матусевича. Минчанка везла своего питомца в лечебницу, а тот вырвался и спрятался под ларек. Спасателям пришлось поднимать павильон.