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Кот спрятался от ветеринара под киоском
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16 Января 2018 15:29

Кот спрятался от ветеринара под киоском

Самостоятельно выбраться не смог. Комическая ситуация случилась несколько часов назад по улице Матусевича. Минчанка везла своего питомца в лечебницу, а тот вырвался и спрятался под ларек. Спасателям пришлось поднимать павильон.  

  

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