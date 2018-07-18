Один из старейших католических храмов Беларуси, где крестили Адама Мицкевича, - костел Преображения Господня в Новогрудке официально получит статус святого места. Его история началась 6 веков назад. О святыне - Елена Бормотова.

Фара Новогрудка - святыня Беларуси. Памятник эпохи Великого Княжества Литовского. Он был и духовным приютом для тысяч людей, и крепостью во время батальных кампаний. Архитектура костела сохранила элементы готики и сарматского барокко - элементы разных эпох как напоминание о богатом историческом наследии.

Новогрудский фарный костел не однажды становился центром исторических событий. Его строил Витовт - великий князь Великого Княжества Литовского, здесь венчался Ягайло с 17-летней Софьей Гольшанской. Тут же крестили Адама Мицкевича. А про чудотворную икону Матери Божьей Новогрудской можно прочесть в знаменитой "Гражине" того же Мицкевича.

Поэт благодарил святыню за свое выздоровление. Одно из многих чудес, документально зафиксированное. А сейчас сам костел станет общепризнанным святым местом. Новогрудский костел официально станет называться санктуарием.

Новогрудский санктуарий станет 12-м в Беларуси и пятым в Гродненской епархии. Исключительное место поклонения. С костелом связаны истории династических связей князей Монако, королей Швеции и Франции.

В костеле хранятся мощи новогрудских мучениц - одиннадцати сестер-назаретанок, которые пожертвовали свои жизни за арестованных местных жителей. 120 мужчин, включая местного ксендза, ждали смертной казни. Монахини знали, что идут на смерть. Их расстреляли утром 1 августа 1943 года в нескольких километрах от Новогрудка. А в 1945 их перезахоронили у костела.

Блаженные - первый шаг к признанию сестер святыми. Для этого необходимо осуществление минимум двух чудес, например, неожиданного выздоровления. Факт должны подтвердить медики. А пока мощи блаженных, к которым ежегодно едут тысячи верующих, стали основанием для придания новогрудскому костелу статуса санктуария.