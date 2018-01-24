Космонавта Олега Новицкого признали годным к очередному полету на орбиту

24 Января 2018 12:07

Об этом он сообщил в своем Instagram. Добро дала главная медицинская комиссия. Специалисты изучали данные, полученные за время полугодового наблюдения за состоянием здоровья 46-летнего космонавта. Как отметил Олег Новицкий, теперь осталось дождаться назначения в экипаж и - вперед! Вот чем поделился с Агентством теленовостей Олег Новицкий (по телефону).