Общество
14 Октября 2017 21:18
Командир воинской части, где служил Александр Коржич, отстранен от должности
Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве рассказали, что по результатам проверки "за непринятие исчерпывающих мер по поддержанию строгого уставного порядка" министром обороны принято решение об отстранении от должностей командира и должностных лиц командования части, в которой проходил службу рядовой. Напомним, тело 21-летнего Александра Коржича нашли 3 октября в подвале в воинской части в Печах.
Ситуацию вокруг происшествия в Печах накануне прокомментировали и в Следственном комитете. Сейчас отрабатываются три основные версии случившегося: убийство, доведение до самоубийства и самоубийство.
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