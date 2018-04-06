3 Апреля 2018 14:59

Сейчас на юге страны 11 подтвержденных случаев. Сюда вирус попал из Одессы, где первый пациент отдыхал вместе с семьей. Один случай в Брестском регионе. В Ляховичах заболел четырехмесячный малыш. Он родом из Волковыска. Всего в Беларуси выявлено 40 случаев кори. Медики говорят, что заболевают те, кто не был привит.

Инна Карабан, замначальника отдела Министерства здравоохранения Беларуси:

"У нас, конечно, европейский регион, очень большое количество случаев зарегистрировано в Сербии, Румынии. Есть во Франции, само собой, есть Украина, там процесс не останавливается и случаи регистрируются практически уже постоянно. Если человек едет, он может эту информацию найти в СМИ, на сайте ВОЗ".

Перед путешествием в эти страны прививку необходимо сделать за две недели. Именно столько нужно организму, чтобы вакцина подействовала. Инъекция доступна в каждой поликлинике по месту жительства. Если вы не помните о детских прививках, узнать о вакцинации можно по анализу крови.