Контролеры общественного транспорта полностью отказались от форменной одежды

25 Января 2018 18:13

Узнать по видеорегистратору и удостоверению - контролеры пассажирского транспорта полностью отказались от использования форменной одежды. Таким образом планируют отучить от бесплатного проезда - раньше по ярким жилеткам контролеров было хорошо видно и правонарушители быстро выбегали из транспорта. Ян Пашкевич попробовал проехать зайцем.

Работать под прикрытием Тамара Вишнякова тренировалась более полугода - тогда и стартовал имиджевый эксперимент по отмене дресс-кода для контролеров. Яркая униформа пугала безбилетников так, что убегая, теряли в салоне сумки, вещи или даже детей.

Гражданская же маскировка сразу изменила ситуацию. Во время эксперимента пассажиры даже не обратили внимания на контролеров. Специалисты сразу отключают систему оплаты в транспорте. Те же, кто только зашел и не успел оплатить, - штраф не получат.

Другие же пробуют превратить билет за 65 копеек в многократный проездной.

За такой недобросовестный креатив также предусмотрен штраф - более 12-ти рублей.

Но для большинства пассажиров стиль одежды контролеров значительно добавил комфорта в салоне - появление ревизоров больше не вызывает суеты.

Сразу после отмены жилеток, экзамен на оплату проезда стали проваливать в разы больше пассажиров. Сейчас их количество постепенно уменьшается - когда в салоне может появиться кондуктор, никто не знает.

Но иногда такая охота на "зайцев" может стать действительно опасным занятием - в прошлом году одного из контролеров покусала безбилетница, когда он попробовал задержать ее до прибытия милиции.

Один же из последних случаев произошел уже в этом году - мужчина отказался платить, растолкал контролеров и убежал.

Сейчас таких случаев должно стать меньше - нововведение уже дает эффект.

А сами же безбилетники все больше понимают, что лучшая защита от штрафа, это не внимание к появлению контролеров, а оплата проезда.